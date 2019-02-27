Lübnan'dan İngiltere'nin "Hizbullah" kararına tepki

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Lübnan Başbakanı Saad al Hariri, İngiltere'nin Hizbullahı terör örgütleri listesine alması kararına tepki göstererek, bu kararın Beyrut’la değil, Londra’yla ilgili olduğu açıkladı.

Saad al Hariri sözlerinin devamında “Bizi ilgilendiren konu Beyrut ile Londra arasındaki ilişkilerin gerginleşmemesi” dedi.

Lübnan başbakanı ilaveten “Biz tüm taraflarla en iyi ilişkilere sahip olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu da Lübnan'ın geleceği için önemli bir konudur” diye konuştu.

Bunlara ilave olarak daha önce İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Lübnan Hizbullahı’nın terör örgütleri listesine alacaklarını ilan etmişti.