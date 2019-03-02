Hizbullah'tan İngiltere'ye "imaj karalama" tepkisi

Lübnan 24 kanalına göre, Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İngiltere'nin Lübnan Hizbullah Hareketi'ni terör örgütleri listesine alma kararına tepki göstererek, “Bu ülke kimin terörizm listesine alınıp kimin alınmaması konusunda hiçbir yetkiye sahip değil.” dedi.

Şeyh Naim Kasım, sözlerinin devamında, “İngiltere, İsrail ve tekfirci terör örgütlerini destekliyor, aynı zamanda Yemen ve Suriye'ye saldırıda parmağı var. Bu nedenle, İngiltere kimin terörist olduğunu ve kimin olmadığını söyleyemez.” açıklamasını yaptı.

Hizbullah’ın işgalcilere karşı direnen milletlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan Şeyh Naim Kasım, “Hizbullah, Lübnan halkı ve bölge milletlerine göre saygın bir direniş grubudur.” ifadesini kullandı.

“İngiltere’nin kararı bu ülkenin sömürgecilik alanında ve Balfour Deklarasyonu aracılığıyla kurduğu Siyonist Rejim’ile ilgili karanlık geçmini yansıtıyor.” diyen Şeyh Naim Kasım, onların Hizbullah'ın imajını karalamak istediğini, ancak amaçlarına ulaşmayacağını kaydetti.