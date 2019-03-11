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11 Mart 2019 - 10:13

Zarif'ten Tümgeneral Süleymani'ye kutlama mesajı

Zarif'ten Tümgeneral Süleymani'ye kutlama mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani’yi Devrim Lideri tarafından Zülfikar Nişanı’na layık görüldüğü için tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani’yi Devrim Lideri tarafından Zülfikar Nişanı’na layık görüldüğü için tebrik etti.

Zarif’in kaleme aldığı mesajda, "Bölgedeki kötülük kaynaklarının desteklediği terörizm ve aşırılık karşıtı mücadelede sizin ve savaş arkadaşlarınızın içtenlikle verdiği özveriler istikrarlı, güçlü ve şiddetten uzak bir bölgenin sağlanması için uygun bir zemin yaratmıştır." ifadesine yer verildi.

"Tüm bunlar yüce Allah’ın yardımı başta olmak üzere bölgedeki halkların direnişi ve devletlerin liderlerinin siyasi tedbirleriyle, masum halklar için daha iyi bir geleceğin sağlanmasına yardımcı olabilir." diyen Zarif, kutlama mesajında Tümgeneral Süleymani’ye başarılarının devamını diledi.

Hüccet'ül İslam Ali Şirazi, dün akşam İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani’ye Zülfikar Nişanı verdiğini açıklamıştı.

News Code 1877267
Muhammed BURHAN

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