İran ile Irak arasında önemli enerji anlaşması

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, petrol, doğal gaz ve elektrik sektörlerinde ortak mutabakat zaptı imzalayacaklarını bildirdi.

Bakan Zarif ile Muhammed Ali el-Hekim, Bağdat'taki bakanlık binasında bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zarif, Irak'ın Suriye krizi konusundaki tutumundan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bu ülkenin bölge ve uluslararası camiaya yeniden dönmesi konusunu detaylı şekilde ele aldık.” dedi.

Irak hükümeti ve halkının ABD'nin “zalimce” yaptırımlarını reddetmesi dolayısıyla teşekkür ettiklerini kaydeden Zarif, ifadelerine şunları ekledi:

“Görüştüğümüz ve anlaştığımız konuların iki ülke halkının çıkarına hizmet etmesini istiyoruz. Bunların, teröre galip gelen Irak'ın yeniden imarına da yarayacağını diliyoruz. Terörle mücadelesinde Irak'ın yanında olmamızdan da memnuniyet duyuyoruz.”

Zarif ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdiklerini belirten Hekim de ortak basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

“Konuk bakanla, ikili siyasi, ticari, enerji, ulaşım, enerji, sağlık ve ziraat alanında heyetlerin de yer aldığı verimli görüşmeler gerçekleştirdik.”

Görüşmede Suriye meselesini detaylıca ele aldıklarını kaydeden Hekim, "Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi konusundaki desteğimiz ve bu konudaki çabayı da görüştük" dedi.

İki ülke arasında demir yolu ve kara yolu ulaşımını da görüştüklerini vurgulayan Hekim, İran tarafıyla petrol, doğal gaz ve elektrik alanında da bugün ortak mutabakat zaptı imzalayacaklarını söyledi.

Hekim, “İranlı Bakanla, Ürdün'le yaptığımız gibi ortak sanayi bölgesini değerlendirdik. İran, hizmet vermeyen birçok Irak fabrikalarını yeniden kalkındıracak. İki ülke arasındaki vize konularını da görüştük. İran ve Irak arasındaki bankacılık ve merkez bankası konusu da görüştüğümüz konular arasındaydı.” diye konuştu.

Rudaw'ın haberine göre; Hekim, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, bugün Bağdat'a "tarihi" diye nitelendirdiği resmi ziyareti gerçekleştireceği bilgisini de verdi.