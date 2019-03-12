Ruhani: İran ve Irak arasında ulusal para birimiyle ticarete hazırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Irak ziyareti kapsamında Iraklı elitler ve aşiretler temsilcilerinin yanı sıra Şii ve Sünni liderleri ile buluştu.

İran ile Irak’ın ekonomi, kültür ve politikasının birbirini tamamladığını belirten Ruhani, “İki ülkenin demiryollarını birleştirmeye ve ticari ilişkileri kolaylaştırmaya karar verdik. Başlangıçta, İran olarak vize ücretini kaldıracağımızı bildirdik, Irak hükümeti de bu konuda hazır olduğunu açıkladı.” dedi.

Ruhani, “Irak tarafına, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerimizi ulusal para birimi vasıtasıyla yapılması için öneride bulunduk.” ifadesini kullandı.

Irak'ı terörle mücadelede elde ettiği zaferden dolayı tebrik eden Ruhani, “Tabii ki, terör sorunu henüz tamamen sona ermiş değil ve başka şekilde bölge halkı için zorluk çıkarabilir. Bölgemizle ilgili başka bir hayal gören ABD'liler, teröristleri Afganistan, Orta Asya ve Kafkasya'ya transfer ediyorlar.” açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerinin bir kısmında da bütün Irak’ın bölge ile İran’ın lehine olduğunu dile getirdi.

Dün Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile yaptığı görüşmede, Bağdat ile Tahran arasında petrol, ulaştırma, sanayi, sağlık, vizelerin kolaylaştırılması ve diğer alanlarda işbirliği ele alınmıştı.