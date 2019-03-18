İran yaptırımlarla ilgili ABD'yi şikayete hazırlanıyor

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran karşıtı yaptırımlarına işaret eden Ruhani, "İran'ın yeminli düşmanları, vatandaşların yaşamlarını ve ülkenin ilerlemesini önlemek için tüm gücünü ortaya koymuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran'la ilgili yürüttüğü projesine ilişkin, "Amerikalılar, yaptırımlar ve baskının devam ettiği takdirde İran'a geri dönebileceklerini düşünüyorlar. ABD'nin tek hedefi Tahran'a tekrar geri dönmek, fakat bu emeline asla ulaşmayacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran halkının İslam Devrimi yılları boyunca ABD'ye karşı direndiğini ve dimdik durmaya devam edeceğini bildirdi.

ABD’nin uluslararası toplum adına daha fazla yaptırım uygulama planınının İran tarafından etkisiz hale getirildiğini belirten Ruhani, “Avrupa da (yaptırım konusunda) ABD’nin baskısına boyun eğmedi. Şu anda birkaç küçük ülke dışında, bütün ülkeler İran'dan yana.” değerlendirmesinde bulundu.

“ABD yaptırımları sadece İran hükümetine ve nükleer teknolojiye karşı değil, aslında vatandaşların sağlığını da hedef alıyor.” diyen Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı’na ABD’de İran karşıtı yaptırım hazırlayanlar için dava süreci başlatılması konusunda talimat verdi.