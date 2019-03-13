  1. Dünya
  2. Amerika
13 Mart 2019 - 09:59

Trump'tan kızı ve damadı için uzaklaştırma talimatı

Trump'tan kızı ve damadı için uzaklaştırma talimatı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in Beyaz Saray'dan uzaklaştırılması için eski Özel Kalem Müdürü John Kelly'e talimat verdiği iddia edildi.

Sputnik'in Amerikan New York Times'dan derlediği habere göre, gazeteci Vicky Ward'ın kaleme aldığı ve gelecek haftalarda piyasaya çıkacak 'Kushner Inc.' adlı kitapta, Trump'ın, kızı ve damadı ile ilişkisi hakkında çarpıcı iddialar yer aldı.

Kitapta, Trump'ın göreve başladıktan kısa süre sonra o dönem Özel Kalem Müdürü olan John Kelly'e, Ivanka-Jared çiftinin Beyaz Saray'dan uzaklaştırılarak, New York'a gönderilmesi konusunda talimat verdiği bilgisi aktarıldı.

Trump'ın, kızı ve damadının basın karşısında olumsuz algı oluşturduğundan şikayet ettiğinin belirtildiği kitapta, "Onlar oyunun nasıl oynanacağını bilmiyor" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

New York Times'a konuşan kaynaklar ise Trump'ın bu planına rağmen Ivanka-Jared çiftinin Washington'daki varlıklarını sürdürdüğünü ve Trump'ın isteğinin de geçtiğini belirtti.

Kushner'in avukatı Peter Mirijanian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kitaptaki iddiaların 'yanlış ve kurgu ürünü' olduğunu savundu.

News Code 1877320
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 2 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler