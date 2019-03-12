Melania Trump dublör mü kullandı?

ABD Başkanı Donald Trump ile Melania Trump'ın Alabama ziyareti sırasındaki görüntüleri gündeme geldi. Melania Trump'ın ziyaret sırasında dublör kullandığı iddia edildi. Görüntüler tartışma başlattı.

Habertürk'e göre, ABD'nin first lady'si Melania Trump'ın dublör kullandığı iddia edildi. Hortum faciası yaşanan Alabama'yı ziyaret sırasında ikilinin görüntüleri sosyal medyada tartışma başlattı.

"Sahte Melania" etiketiyle paylaşılan mesajlarda boy farkına dikkat çekildi. Mezarlık ziyareti sırasında çekilen fotoğraf tartışmayı daha da alevlendirdi.

Donald Trump ile Melania Trump'ın ilişkisi daha önce de pek çok defa gündeme gelmişti.