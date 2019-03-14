Bahreyn'de birçok vatandaş ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Bahreyn LuaLua kanalının aktardığı habere göre, Bahreyin Temyiz Mahkemesi 5 vatandaşı sabotaj yapmakla suçlayarak, ömür boyu hapis ve 500 dinarlık para cezasına çarptırdığını onayladı.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, bu vatandaşların silah kullanma ve patlayıcı madde üretme konusunda eğitim gördükleri gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Al Halife rejimine bağlı mahkemeleri bağımsız ve acımasız bir sistem olarak nitendiren İnsan Hakları İzleme Örgütü bu mahkemelerin protestoculara ağır cezalar vererek, Bahreyn'deki baskıcı siyasi sistemin desteklenmesinde önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

Bahreyn, 2011'den bu yana Al Halife rejiminin acımasız politikalarından kaynaklanan büyük bir memnuniyetsizlikle karşı karşıya kalmıştır.

Bu çatışmalar kapsamında şimdiye kadar onlarca kişi hayatını kaybetmiş, binlerce insan da ağır yaralanmıştır.

Bunlara ilave olarak yüzlerce kişi de Al Halife tarafından vatandaşlıktan çıkarılmıştır.

İnsan hakları örgütleri, muhalifeti bastırdığı için Al Halife rejimini defalarca kınayıp ülkenin siyasi sisteminde bir reform yapma telebinde bulunmuşlar.