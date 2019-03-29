Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Turizm Merkezi Belek'te, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde iki bakan tokalaşarak, basına poz verdi. Bakan Lavrov, "İyi makineler kullanıyorsunuz, flaşlarınız çok keskin." diye espri yaptı. Görüşme, basına kapalı devam etti.

TRT'ye göre, Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak olan Çavuşoğlu ile Lavrov, ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Çavuşoğlu, bu hafta yaptığı açıklamada, Rusya ile de pasaportsuz, sadece kimlikle seyahatin müzakerelerine başladıklarını, bu konuyu Lavrov ile buluşmasında değerlendireceklerini söylemişti.