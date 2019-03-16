Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tekirdağ'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

TRT'ye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bu vatanı bize çok görenler boş durmuyor"

Bu katliamda kullandığı silahını da 2. Viyana Kuşatmasının tarihinden Haçlı seferlerinin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş. Geride bıraktığı bildiride de, boğazın batısına geçerseniz sizi öldüreceğiz. İstanbul’a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nere, Türkiye nere. İstanbul nere, Tekirdağ nere, Yeni Zelanda nere…

Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, bir cani Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor. Gördüğünüz gibi Tekirdağ’ı, İstanbul’u, aslına bakılırsa topyekun bu vatanı bize çok görenler boş durmuyor.

"İstanbul'a 3 gün bir gelmiş, 40 gün bir gelmiş"

Hepsi bizim şehidimiz, hepsi Müslüman. Cuma namazında bunları bu alçaklar örgütlü bir eylemle tarıyorlar. İstanbul'a 3 gün bir gelmiş, 40 gün bir gelmiş. Şimdi çalışmalar yapılıyor. Bunun bağlantısı nerelerle var, çıkaracağız. Ama tabi Yeni Zelanda'dan bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Öyle kuru kuruya, şöyle bir müddet yatsın, ondan sonra çıksın. Olmaz böyle şey. 49 insan... Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Aksi takdirde bu gidiş iyi bir gidiş değil.

“Bunların derdi, doğrudan doğruya Türkiye'dir”

Avrupa'da her gün vatandaşlarımıza, onların derneklerine, camilerine, iş yerlerine yönelik saldırıların haberlerini alıyoruz. Sınırlarımızın dibinde kurulmaya çalışılan terör koridoru da bu senaryonun bir parçasıdır. Bunların derdi Tayyip Erdoğan değildir. Bunların derdi AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı da değildir. Bunların derdi, doğrudan doğruya Türkiye'dir. Türk Milleti'dir.