Irak Asaib-i Ehli Hak Hareketi'nden ABD'ye tepki

Irak Asaib-i Ehli Hak Hareketi Siyasi Büro Sözcüsü Mahmut al-Rabii, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Haşdi Şabi güçlerine karşı yayınlanan raporlara tepki göstererek, “Böyle bir raporların yayınlanması Haşdi şabi güçleriyle siyasi grupların hedeflerine ulaşmaktan vazgeçmemelerine neden olmayacak” dedi.

Russia Today’in aktardığı habere göre, Mahmut al-Rabii sözlerinin devamında, “Bu raporun yayınlanması, ABD’nin son Irak seçimindeki siyasi yenilgisinin ülkedeki askeri yenilgisinden daha büyük olduğundan emin olduğunu gösteriyor” ifadesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz Cuma günü bir rapor yayınlayarak, Haşdi Şabi güçlerini şiddet yapmakla suçlamıştı.