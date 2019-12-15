Iraklı protestocular ABD’nin ülkeyi bölme planına karşı

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Irak Asaib-i Ehli Hak Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Tabatabai, Iraklı protestocuların ABD’nin ülkeyi bölme planına karşı olduğunu vurguladı.

Tabatabai, “Biz cinayeti, okulların ve üniversitelerin kapatılmasını reddediyoruz. Çünkü bunlar ülkeye karşı yapılan komplo projesinin bir parçasıdır” dedi.

Tabatabai ayrıca, “Suudi Arabistan ve BAE Irak’ta kaos yaratmak istiyor. Ülkedeki mevcut yolsuzluk da ABD’nin işgalinden kaynaklanıyor” ifadelerinde bulundu.