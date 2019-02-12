Haşdi Şabi'den DEAŞ'a ağır darbe

Sumerria News’un aktardığı habere göre, terör örgütü DEAŞ üyeleri Haşdi Şabi’nin Diyali’deki güvenlik merkezine yönelik saldırı düzenlediler.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, tekfirci teröristlerin saldırı çabaları Haşdi Şabi güçleri tarafından başarısız kaldı.

Haşdi Şabi güçleri tarafından yapılan operasyon sırasında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Bunlara ilave olarak daha önce de söz konusu tekfirci teröristlerin Haşdi Şabi’nin diğer mezvilerine saldırısı başarısız kalmıştı.