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15 Nisan 2019 - 10:37

İran ile Umman arasında askeri işbirliği artıyor

İran ile Umman arasında askeri işbirliği artıyor

İran ve Umman askeri dostluk komitesinin 15. Oturumu, ülkenin başkenti Maskat’ta başladı.

İran ve Umman askeri dostluk komitesinin 15. Oturumu, ülkenin başkenti Maskat’ta başladı.

Askeri heyetler arasında yapılan oturumda, iki ülke arasında askeri iş birliğini güçlendirmek amacıyla 2019-2020 yılı için işbirliği planı hazırlandı.

Askeri bir heyetin başkanlığında Maskat'a giden İran Genelkurmay Başkanlığı Uluslararası İşler Yardımcısı General Nizami, oturum sırasında Umman Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere ülkenin bazı askeri komutanları ile bir araya gelerek karşılıklı ilişkileri görüştü.

6 gün sürecek oturum 19 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.

News Code 1877943
Muhammed BURHAN

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