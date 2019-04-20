Türkiye'den SDG heyetini kabul eden Macron'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, PYD/YPG güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) heyetini kabul etmesini kınadı.

Terör örgütü uzantılarına suni meşruiyet kazandırmaya yönelik bu teşebbüsün müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan son derece yanlış bir adım olduğunu vurgulayan Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü;

"Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan gündemlerin ilerletilmesine müsaade edilmemesinin önemini ve Türkiye’nin milli güvenliğini temin etmek için gerekli gördüğü önlemleri almaktan çekinmeyeceğini tekrar hatırlatıyoruz."

Fransa'dan PKK/YPG'ye destek

TRT'ye göre, Fransa, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından da PYD/YPG'ye desteğini sürdüreceğini açıklamıştı.

Fransız ordusu, Suriye'de 9 noktada varlık gösteriyor.

Bu bölgeler arasında Fransız Lafarge(lafarj) çimento fabrikası ve Kabiba petrol sahası da bulunuyor.

Fransız özel kuvvetler mensuplarının da aralarında olduğu 200 asker, PKK/YPG ile birlikte faaliyet yürütüyor.