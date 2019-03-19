Hizbullah'tan "Selfit eylemi"açıklaması

Al Minar kanalının haberine göre, Lübnan Hizbullah Hareketi, son günlerde Batı Şeria’nın Selfit bölgesinde direniş güçleri tarafından Siyonistlere karşı yapılan eyleme ilişkin bir açıklama yaptı.

Yayınlanan açıklamaya göre, Hizbullah, Filistin direniş hareketinin Selfit’teki zaferlerinden dolayı takdir etti.

Selfit eylemini yapan gencin de takdir edildiği açıklamda, "O Filistinli gençlerin kendilerini savunmaya ve topraklarını kurtarmaya karalığı olduğunu ve bu yönde tüm olanakları kullanacağını gösterdi." ifadesine yer verildi.

Sözü geçen bildiride ayrıca “Selfit eylemini gerçekleştiren genç, Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edecekleri mesajını tüm dünyaya yaydı." belirtildi.

Lübnan Hizbullah Hareketi ayrıca, söz konusu eylemin direniş hareketinin ilerlemesi için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Batı Şeria'nın Selfit vilayetindeki Ariel Yahudi Yerleşkesi yakınlarında bu sabah (17 Mart Pazar) gerçekleştirilen bıçaklama ve ateş açma eyleminde biri asker iki işgalci öldü ve iki Yahudi yerleşimci de ağır yaralandı.