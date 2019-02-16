Hizbullah'ın Venezuela'daki varlığıyla ilgili iddialar gülünçtür

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, gündemdeki son gelişmelere ilişkin bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Amerika’nın terör örgütlerini bir araç gibi kullandığını belirten Seyyid Hasan Nasrullah, “Bizim gücümüzün sırrı azim ve irademizdedir. Düşmanlar, bu düşünceye sahip olduğumuz sürece bizi mağlup edemezler” dedi.

Nasrullah, Amerikalı yetkililerin Venezuela'da Hizbullah'ın teşkilatları olduğunu yönündeki iddialarının yalan ve mesnetsiz olduğunu kaydederek, “Amerika’nın zorbalığına karşı Venezeula ile dayanışma içerisindeyiz. Fakat Hizbullah’ın Venezeula’da yada Latin Amerika’daki varlığı yönündeki iddialar gülünçtür. Hizbullah’ın yurt dışında teşkilatları yok” ifadelerini kullandı.

Seyyid Hasan Nasrullah, “Siyonistlerin güney Lübnan’a girebilmeleriyle ilgili tartışmalarının hiçbir değeri yok. Onlar kendi ordularına güvenmiyorlar. Siyonistler, Hizbullah’ın el-Celil’e girmesinden korkuyorlar. Biz, İsrail karşısında güçlüyüz. Hizbullah, el-Celil’e girebilir. Ancak Siyonistler ordularının Lübnan’a girebileceğinden emin değilller. Bu büyük bir gelişme. İsrail, 2006 ve 2014 yıllarında ağır yenilgilere uğradı” açıklamasında bulundu.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, “Varşova’da Netanyahu’yu desteklemek ve İran’ı kuşatmak için bir araya geldiler. Onlar direniş güçlerini hedef alıyorlar, ama bu konu bizi endişelendirmiyor. Bugün biz daha iyi bir konumdayız. Bu zirvenin birinci amacı Filistin meselesini unutturmak ve İran karşıtı faaliyetlerle diğer ülkelerin İsrail’le ilişkilerini normalleştirmeye çalışmaktır” değerlendirmesini yaptı.

Hasan Nasrullah, “İran, günümüzde eskisinden de daha güçlüdür. Rahatlıkla İran’a karşı savaş açılamaz. Milyonlarca kişinin İslam Devrimi zafer yıldönümüne katılması yaptırım ve tehditlere verilen en uygun cevaptır” diye konuştu.