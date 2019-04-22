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22 Nisan 2019 - 13:55

Hizbullah, Sri Lanka'daki terör saldırısına kınadı

Hizbullah, Sri Lanka'daki terör saldırısına kınadı

Lübnan Hizbullah Hareketi bir bildiri yayınlayark, Sri Lanka’nın üç kentinde peş peşe otelleri ve kiliseleri hedef alan terör saldırılarını kınadı.

Lübnan merkezli Al-Minar kanalında yer alan habere göre, Hizbullah Hereketi bir bildiri yayınlayark, Sri Lanka’nın üç kentinde peş peşe otelleri ve kiliseleri hedef alan, yüzlerce kişinin ölmesine sebep olan terör saldırıları şiddtle kınadı.

Teröristlerin dinsiz olduğu kaydedilen bildiride Hizbullah, dünyadaki bütün müminleri bu tehlikeyle başa çıkmak için aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp birleşmeye çağırdı.

Uluslararası yayın kuruluşlarına göre, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'a çıktığı, yaralı sayısının ise 500'ün üzerinde olduğu kaydedildi.

News Code 1878138
Ruya FEREYDUNI

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