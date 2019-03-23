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23 Mart 2019 - 14:54

Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde iki Filistinli şehit oldu

Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde iki Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü 51.Cuma” gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli şehit olurken 60’tan fazla kişi de yaralandı.

Filistin al-Youm’un heberine göre, “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterileri dün “Gösteri bizim seçeneğimiz” sloganıyla Gazze Şeridi’nde düzenlendi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği yoğun bombardımanın ardından Büyük Dönüş Yürüyüşü 51. haftasında gösterilere ara verilmişti.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti bir bildiri yayınlayarak, Filistin halkını kapsamlı olarak bu gösterilere katılmaya çağırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre “Büyük Dönüş Yürüyüşü 51.Cuma” gösterilerinde iki Filistinli şehit oldu; 60’tan fazla kişi de yaralandı.

News Code 1877498
Ruya FEREYDUNI

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