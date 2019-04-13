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13 Nisan 2019 - 11:14

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 271 kişi şehit oldu

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 271 kişi şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart 2018'den bu yana Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde toplam 271 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Mart 2018'den bu yana Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde toplam 271 Filistinli şehit oldu.

Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre, Gazze'nin doğusunda Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşü adıyla düzenlenen gösteriler çerçevesinde dün (12 Nisan Cuma) "Normalleşmeye Karşı Birlikte Cuması" başlığı altında gerçekleştirilen barışçıl eylemlere işgal güçlerinin saldırıda bulunması sonucu bir genç şehit olurken üç kişi de yaralandı.

News Code 1877905
Ruya FEREYDUNI

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