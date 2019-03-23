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23 Mart 2019 - 21:55

İslam Devrimi Lideri'nden selzedelere yardım vurgusu

İslam Devrimi Lideri'nden selzedelere yardım vurgusu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Genelkurmay Başkanlığı'na İran'ın kuzey bölgelerindeki selzedelere yardım etmelerini emretti.

İran İslam Devrimi Lideri Ayatullah Seyyid Ali Hamanei, İran'ın kuzey bölgelerinde yaşanan sel felaketiyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'na bir mektup yazdı.

Devrim Lideri'nin yazdığı mektubun metni şöyle:

Aldığımız bilgilere göre, ülkenin kuzeyindeki iki eyalet sel felaketi nedeniyle Silahlı Kuvvetler'in yardım ve imkanlarına ihtiyaç duymaktadır. Şimdiye kadar o bölgelere gönderilen yardımların yanı sıra daha çok imkanların kullanılması talimatı veriniz. Faaliyetlerinizin raporunu bana gönderiniz.

Seyyid Ali Hamanei

23 Mart 2019

News Code 1877503

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