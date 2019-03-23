İslam Devrimi Lideri'nden selzedelere yardım vurgusu

İran İslam Devrimi Lideri Ayatullah Seyyid Ali Hamanei, İran'ın kuzey bölgelerinde yaşanan sel felaketiyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'na bir mektup yazdı.
Devrim Lideri'nin yazdığı mektubun metni şöyle:
Aldığımız bilgilere göre, ülkenin kuzeyindeki iki eyalet sel felaketi nedeniyle Silahlı Kuvvetler'in yardım ve imkanlarına ihtiyaç duymaktadır. Şimdiye kadar o bölgelere gönderilen yardımların yanı sıra daha çok imkanların kullanılması talimatı veriniz. Faaliyetlerinizin raporunu bana gönderiniz.
Seyyid Ali Hamanei
23 Mart 2019
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