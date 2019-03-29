Devrim Lideri Suriye'de şehit düşen Afgan mücahitlerini takdir etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Suriye’de şehit düşen Afganistanlı mücahitlerin ailelerini kabul etti.

Görüşmede şehit ailelerine hitap eden Devrim Lideri, “Afgan şehitlerinin başkalarından olan üstünlüğü gurbette şehit düşmeleridir.” dedi.

"Bana göre, şehit ailesine (Allah tarafından) verilecek mükafat ve ödülün şehitlerinkinden az değildir. Şehitler fedakarlığın tam merkezidir." ifadesini kullanan Devrim Lideri, şunları kaydetti:

"Şehit aileleri ile yakınları, babaları ve annelerinin sabrına mükafat ödenecektir . Bugün Amerika Batı Asya'da yenildi. Evlatlarınız onların Lübnan, Suriye ve Irak’ta hüsrana uğramasına sebep olmuştur."

Fatemiyoun direniş güçlerindeki Afgan mücahitlerini “fedakar” olarak niteleyen Devrim Lideri, “Afganlar, cihad ve savunma alanlarında, bana aktarılan bilgilere göre, diğerlerinden daha kuvvetli ve güçlüymüşler. Allah yolunda ne kadar dayanıklı olunursa, verilecek mükafat da o kadar büyük olur.” diye konuştu.