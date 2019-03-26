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26 Mart 2019 - 10:39

Cumhurbaşkanı Ruhani'den başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ruhani'den başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin farklı eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı başsağlığı mesajı yayınladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin farklı eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı mesaji yayınladı.

Ruhani mesajında ülkenin çeşitli bölgelerinde özellikle de Şiraz kentinde birçok vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan selden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, yaralılar için de acil şefalar diledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, ülkedeki tüm yetkilileri ve selzedelere yardım etmek için çaba sarfeden yardım kuruluşlarını takdir ederek, bu faciadan etkilenen alanların sorunları azaltma ve hasar gören insanlara yardım etmek konusunda daha fazla gayret göstermelerini istedi.

News Code 1877522
Ruya FEREYDUNI

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