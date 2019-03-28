Dolar/TL'de son durum

TCMB'nin adımları ve swap piyasasında TL likiditesinin kuruması sonucu faizlerde görülen sert yükselişin etkisiyle 5.30'lu seviyelere kadar gerileyen dolar/TL kuru öğleden sonra tekrar yükselişe geçmişti. Dolar/TL bu sabah güne 5.40 seviyesinin hemen altında başladı.

Yerli yatırımcıların son iki günde 2.5 milyar dolar civarında döviz aldığı tahmin edilirken, analistler genelde swap piyasası üzerinden sağlanan TL ile Türkiye hisse senedi ve tahvil piyasasına giren yabancı yatırımcıların, şu anki TL sıkışıklığı nedeniyle ellerindeki hisse senedi ve tahvilleri sattığını ifade ettiler. Dolar/TL saat 07:20 itibari ile güne 5.3945/ 5.3990 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Londra swap piyasalarında geçen hafta yüzde 24, dün yüzde 330 seviyesinde olan gecelik vadede TL faizi bugün yüzde 1,200'e kadar yükseldi.

TL'nin cuma günü sert değer kaybetmesinin ardından Türk bankaları Londra'daki swap piyasasına TL vermeyi azalttı. Bunun sonucunda swap piyasasında Cuma'dan bu yana yükselen gecelik faizler yüzde 700'ü aşarak bu piyasadan TL sağlayan yatırımcıların maliyeti artan TL pozisyonlarını kapatmak için TL bulmaya çalışmasına yol açtı.