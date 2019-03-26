Suriye halkından Trump'ın Golan kararına ilişkin protesto

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri’ni resmen İsrail toprağı olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

Suriyeliler ülkenin farklı bölgelerinde bir araya gelerek, Golan Tepeleri’nin Suriye toprağına ait olduğunu vurguladılar.

As-Suwayda, Dera, Quneitra ve işgal altındaki Golan sakinleri Trump’ın kararını şiddetle kınayarak, “Golan Suriye topraklarına aittir ve herhangi bir güç bu gerçeği değiştiremez” sloganlarını attılar.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısının ardından BM kararlarına aykırı olarak Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden kararnameye imza atmıştır.