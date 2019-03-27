Direniş Trump'ın eylemleriyle yüzleşmenin tek yoludur

Al Mayadin kanalında yer alan habere göre, Irak Hizbullah Tuygarları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını kınayarak, Suriye’yi bölmek konusunda başarısız kaldığı için böyle bir karar aldığını açıkladı.

Direnişi Trump’ın eylemleriye yüzleşmenin tek yolu olarak nitelendiren Hizbullah ayrıca bir sonraki aşamada Filistin dahil olmak üzere işgal altındaki tüm toprakların kurtarılmasına yönelik hazırlıkların artırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısının ardından ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden kararnameyi imzalamıştır.