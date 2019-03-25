İran'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına kınama

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımasını kınayarak, bunun insan haklarına, uluslararası hukuk ve kararlara aykırı olduğunu açıkladı.

Trump’ın kamuoyu ve dünya ülkelerine karşı ters yönde hareket etme yaklaşımını, özellikle Ortadoğu’da barış ve istikrar için bir tehdit olarak nitelendiren Laricani, uluslararası toplumları bölgedeki başka bir felaketi önlemek için ciddi önlemler almaya çağırdı.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani ilaveten, Beyaz Saray’ın İsrail’e ve ırkçılığa destek vermesini Yeni Zelanda’da meydana gelen olayların ana nedeni olarak yorumladı.