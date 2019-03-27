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27 Mart 2019 - 11:37

Suriye ABD'nin Golan Tepeleri kararı üzerine BMGK'yi toplantıya çağırdı

Suriye ABD'nin Golan Tepeleri kararı üzerine BMGK'yi toplantıya çağırdı

Suriye, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararının ardından BMGK'yi toplantıya çağırdı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) toplantı talebinde bulundu. 

ABD Başkanı Trump, imzaladığı başkanlık kararıyla Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyacağını ilan etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1981'de aldığı 497 sayılı ilk kararda, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkılıyor ve ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' yer alıyor.

AA'nın aktardığı habere göre, İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

News Code 1877537
Azar MAHDAVAN

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