Dolar yukarı yönlü başladı

Dolar/TL yerel seçim sonrası ilk iki işlem gününde geniş bantta dalgalanmaya devam ediyor. Dolar kuru pazar gece sığ piyasadan 3 nisan sabahına kadar 5.40 ve 5.70 arasında sürekli gidip geldi.

Piyasalarda enflasyon verisi beklenirken, bir yandan da haftaya açıklanması beklenen reform paketi izleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seçimler öncesinde yaptığı "8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız" söyleminde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim sonrası ilk açıklamasında ve balkon konuşmasında ekonomide yapısal reformlara dikkat çekmiş ve 4.5 yıl seçim olmayacağı vaadiyle piyasayı rahatlatmıştı.

Kuru etkileyen bir başka faktör de ABD ile Rus yapımı S-400hava savunma sistemi alımı nedeniyle gerilen ilişkiler.

Dolar/TL dün ABD Türkiye ilişkilerinin daha da kötüye gidebileceği endişeleriyle benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırken bankacılar F-35'lere ilişkin haberinin dolar/TL'deki seyirde önemli bir etken olduğu görüşünde.

Türkiye ABD ilişkilerinin geçen yaz olduğu gibi yeniden bozulabileceği endişesi ise piyasalarda sert satış baskılarını da beraberinde getirebilecek önemli bir gelişme olarak görülüyor. Mevcut durumda bu endişeler beklentilerdeki bozulmayı etkileyen bir unsur olarak görülüyor.

3 Nisan günü dolar hafif yukarı yönlü hareketle 5.60 üzerinde seyrediyor, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.30 ve 7.38 TL'den el değiştiriyor.