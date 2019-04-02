Dolar kurunda son durum

Dolar kuru, yerel seçimin ardından ilk işlem gününde geniş bantta dalgalı seyir izlemesinin ardından küresel piyasalardaki olumlu havanın yanı sıra, yurtiçi yerleşiklerin döviz satışlarının da etkisiyle Cuma günkü kapanış seviyesinin altına geriledi.

Cuma günü 5.55 üzerinde kapanan dolar/TL dün 5.70 seviyesine kadar yükseldikten sonra öğleden sonra yönünü aşağı çevirdi ve 5.40'lı seviyelere kadar indi.

Sabah saatlerinde açıklanan Çin ve Japonya PMI verilerinin küresel piyasalarda risk iştahının artmasına neden olmasıyla gelişen ülkeler genelinde gözlenen olumlu seyre zıt olarak negatif ayrışan TL, öğleden sonra ise kayıplarını geri alarak pozitif tarafa geçti.

Pozitif geçişte seçim belirsizliğini sona ermesiyle yurtiçi yerleşiklerin dolar satmaya başlamasının da etkili olduğu görüşü hakim.

Öte yandan, piyasalar kapandıktan sonra ABD cephesinden gelen haberle dolar/TL yeniden 5.50 üzerine çıktı. Türk yetkililerin Rusya ile S-400 alınması anlaşmasının yapıldığı ve geri dönüş olmadığını kararlı bir şekilde belirtmesi üzerine dün ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),Türkiye'nin de program ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye transferi için gerekli materyallerin Türkiye'ye gönderilmesinin askıya alındığını duyurdu.

2 Nisan sabahı dolar kuru 5.53'lü seviyelerden başladı. Euro 6.20 ve sterlin de 7.25 bandında dalgalanıyor.