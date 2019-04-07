  1. Türkiye
7 Nisan 2019 - 14:48

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Filistin' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Filistin' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, "Batı Şeria İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır, Netanyahu'nun açıklamaları bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Şeria" açıklaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu'nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir" ifadesini kullandı.

TRT'ye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.

News Code 1877771
Azar MAHDAVAN

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