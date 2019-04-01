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1 Nisan 2019 - 16:20

Bakan Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Venezula'da yaşanan siyasi krizle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir. Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. 

Bakan Çavuşoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin ise "İnşallah şehirlerimizin kalkınmasına vesile olur" ifadesini kullandı. 

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza ise, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi" diye konuştu. 

Çavuşoğlu, Bolton ile görüşecek

Haber 7'ye göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüşeceğini bildirdi. 

News Code 1877645
Azar MAHDAVAN

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