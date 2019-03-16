Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan Halepçe mesajı

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu, 16 Mart 1988’de dönemin Baas rejimi tarafından Halepçe kentinde düzenlenen ve 5 bin kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliama ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Erbil merkezli Rudaw'ın haberine göre, konsolosluğun sosyal medya hesabından paylaşılan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"16 Mart 1988 tarihinde Baas rejimi güçleri tarafından Halepçe’ye kimyasal silahlarla düzenlenen saldırıda, binlerce masum sivil hayatını kaybetmiştir.

Türkiye, 31 yıl önce sözkonusu saldırıdan kaçan Kürt kardeşlerimize kapılarını açmış ve yardım elini uzatmıştır. Bugün de dost ve komşu Türkiye olarak, insanlık onuruna sığmayan bu katliamın meydana getirdiği büyük acıyı derinden hissediyoruz.

Halepçe katliamı gibi trajedilerin bir daha yaşanmaması adına ülkemiz, bölgemizde ve dünyada barış içinde birarada yaşama kültürünün teminine yönelik gayretlerini sürdürmektedir. Bu katliamın kurbanlarının hatıralarını bir kez daha yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz."