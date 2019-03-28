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28 Mart 2019 - 10:36

İsrail, Halep'e hava saldırısı düzenledi

İsrail, Halep'e hava saldırısı düzenledi

Suriye devlet televizyonu, İsrail'nin Halep bölgesinde bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

SANA haber ajansının aktardığı habere göre, İsrail'in Halep bölgesine füzelerle saldırdığını, birkaç füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, ülkenin hava savunmasının İsrail'in Halep bölgesine yönelik füze saldırısını püskürttüğü aktarıldı. Haberde, Halep kentine yönelik gönderilen birkaç füzenin havada vurularak durdurulduğu ifade edildi.

Suriye devlet televizyonu, saldırı sonucu Halep kentinin tümünde elektriklerin kesildiğini belirtti.

News Code 1877557
Azar MAHDAVAN

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