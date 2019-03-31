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31 Mart 2019 - 14:11

Bernard Mensah gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giyecek

Bernard Mensah gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giyecek

Tapusu A.Madrid’de olan ve kiralık oynadığı Kayseri’de kalitesini gösteren Mensah, önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta olacak.

Bernard Mensah’ın Türkiye serüveni devam edecek. 2017’de Kasımpaşa’nın kiraladığı, bu sezon başında da Kayseri’nin A.Madrid’den kiraladığı Ganalı ön libero, yeni sezonda Beşiktaş’ta top koşturacak. Gana Soccer bu transferin bir detaya baktığını yazdı.

Star'a göre, 24 yaşındaki orta sahanın, Fikret Orman’ın başkanlık seçimini kazanması halinde kiralık olarak Beşiktaş’a geçeceğini, satın alma opsiyonunun da olacağını kaydetti. Atiba dışında Medel’in de ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Mensah dışında bir takviye daha yapılacak.

News Code 1877616
Azar MAHDAVAN

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