Bernard Mensah gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giyecek

Bernard Mensah’ın Türkiye serüveni devam edecek. 2017’de Kasımpaşa’nın kiraladığı, bu sezon başında da Kayseri’nin A.Madrid’den kiraladığı Ganalı ön libero, yeni sezonda Beşiktaş’ta top koşturacak. Gana Soccer bu transferin bir detaya baktığını yazdı.

Star'a göre, 24 yaşındaki orta sahanın, Fikret Orman’ın başkanlık seçimini kazanması halinde kiralık olarak Beşiktaş’a geçeceğini, satın alma opsiyonunun da olacağını kaydetti. Atiba dışında Medel’in de ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Mensah dışında bir takviye daha yapılacak.