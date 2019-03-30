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30 Mart 2019 - 13:01

Beşiktaş'ta temizlik başlıyor! 4 yıldız isim gönderiliyor!

Beşiktaş'ta temizlik başlıyor! 4 yıldız isim gönderiliyor!

Mali sıkıntı yaşayan yönetim, bekleneni veremeyen Roco’yu Cruz Azul’a, Mirin’i Nantes’a, Adriano’yu Flamengo’ya, golcü Larin’i de Vancouver’a göndermek için şimdiden pazarlığa girişti.

Fanatik'e göre, Beşiktaş yeni sezon planlamasına şimdiden başladı. Siyah-Beyazlı yönetim, mali sıkıntıları aşmak için elinde bulunan yabancılardan kurtulmayı istiyor. Teklifleri değerlendirmeye alan Başkan Fikret Orman yönetimi, verimli olmayan futbolcuları Haziran ayı itibariyle elden çıkartacak. Hedef 10 milyon euroyu bulan tasarruf sağlamak. Gidecek isimlerin başında da uzun zamandır forma şansı bulamayan Roco ve Larin geliyor.

İşte yaramayanlara güle güle

Roco’yu isteyen Meksika kulüplerinden Cruz Azul ile görüşmeleri transfer komitesinden Umut Güner sürdürüyor. Larin için de Kanada takımlarından Vancouver ile pazarlık masasına oturuldu. Devre arasında savunmayı güçlendirmek için alınan ancak Fenerbahçe derbisinde akıl almaz hatalar yapan Mirin de gözden çıkartıldı. Fransız oyuncu için Nantes’in yaptığı 1 milyon euroluk teklif az bulundu. Sürekli parasal sorun çıkartan Adriano da Flamengo’ya satılmak isteniyor.

News Code 1877593
Azar MAHDAVAN

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