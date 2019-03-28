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28 Mart 2019 - 13:37

Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı bekliyor

Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı bekliyor

Beşiktaş, teknik direktör aday listesinin başına lider Medipol Başakşehir’in başarılı hocasını koydu.

Beşiktaş'ta Mayıs'ın sonlarında yapılacak başkanlık seçimi ve ligin bitmesinin ardından yeni teknik direktör de büyük ölçüde netlik kazanacak. Siyah-beyazlı yönetimin aday listesinde Başakşehir'le şampiyonluk kovalayan Abdullah Avcı bir numarada yer alıyor. Avcı için nabız yoklayan Başkan Fikret Orman ve ekibi, tecrübeli hocadan "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz, sezon sonu görüşelim" cevabını almıştı. Bu nedenle Orman'ın, Abdullah Avcı ile masaya oturmak için ligin son haftasını beklediği öğrenildi.

Tayfun Korkut'la görüşüldü iddiası

Star'a göre, Beşiktaşlı idareciler, 8 haftalık süreçte, yetkileri artırılacak olan Guti Hernandez'i de yakından takip edip, değerlendirme fırsatı bulacak. Bu iki isimden birisi olmaması halinde diğer adaylar değerlendirmeye alınacak. Öte yandan adı siyah-beyazlı takımla anılan Tayfun Korkut'un geçtiğimiz günlerde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret edip, Beşiktaşlı yöneticilerle konuştuğu ileri sürüldü.

News Code 1877566
Azar MAHDAVAN

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