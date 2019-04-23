Hasan Nasrullah ABD'nin İran yaptırımlarını eleştirdi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün akşam yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Seyyid Hasan Nasrullah’ın konuşmasının satır başları şöyle;

- Sri Lanka’daki terörist saldırıları aynı sesle korkunç katliamı lanetleyen diğerleriyle birlikte kınıyoruz.

- Terörizme karşı kapsamlı bir mücadele yapmaktan yanayız. Terörizm, Sri Lanka'da veya Yemen ve Filistin'de her gün yaşandığı gibi bayram kutlayanların yüzlerindeki tebessümü alır.

- Bugün umut ve teslim olmamaya ihtiyacımız var çünkü mevcut savaş umuda dayanıyor. Filistin halkı bugün umutsuzluk hissediyorsa, “Yüzyılın anlaşması” gerçekleşebilir, ancak bu ulus için umut varsa, anlaşma da çökecektir. Lübnan’da direniş muhalifleri umutsuzluğa kapılmışlardır.

- Hiçbir toplantıda İsrail’in yaz aylarında Lübnan’a savaş açacağını ifade etmedim. Her zaman tüm olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz ve herhangi bir savaşa hazır olmalıyız, çünkü İsrail hilebaz bir düşmanıdır. Şahsen, İsrail’in Lübnan’la savaşının iç cephesinin hazır olmamasından dolayı gerçekleşmeyeceğine inanıyorum. Siyonistlerin füzelere karşı savunma kapasitesi hakkındaki söyledikleri yanlıştır.

- Son günlerde “El Arabiya” kanalı Suriye’de Rus ve İran güçleri arasına çatışma çıktığını ve Hizbullah’ın müdahale ettiğini ileri sürmüştü, bunlar gerçekleri yansıtmıyor ve temelsiz. Suriye’deki müttefikler arasındaki ortaklık eskisi gibi devam ediyor.

- İsrail'in şimdiki umudu, Trump ve Pumpo vasıtasıyla Hizbullah'ı yaptırımlarla zor duruma düşürmektir.

- Pompeo az önce İran petrolü ile ilgili 8 ülkeye tanınan muafiyetin 1 Mayıs’tan sonra hiçbir şekilde uzatılmayacağını bildirdi ve Washingon’a uymayanları cezalandıracaklarını vurguladı. Sorun şu ki, İran’ın petrol arzı durursa fiyatlar artacak ve bu ABD kararının zorluklarından biri, ancak Pempou Suudi ve BAE’nin kıtlığı telafi etme sözünü verdiğini ileri sürdü.

- Trump, İran, Venezuela ve Suriye'yı cezalandırmak istiyor. Onlar askeri açıdan mağlup olmuş durumda ve ne olursa olsun yaptırımlar yoluyla amaçlaına ulaşmaya çalışıyorlar.

- Uluslararası toplum ve uluslararası hukuk nerede? Bugün ABD yönetiminin sayesinde orman yasalarıyla karşı karşıyayız.

- ABD, terörizme destek veriyor ve binlerce kişiyi öldürüyor, aynı zamanda terörle mücadele ettiğini iddia ediyor. Kudüs ile Golan'ı İsrail'e veriyor. Amerikan eylemleri konusunda sessiz olan ülkelerin tavrı ABD'nin eylemlerini olumlu karşıladığını gösteriyor.

- ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı umursamıyor ve çıkarları onun için çok önemli. Suudiler ve BAE’liler, Yemen ve Bahreyn dahil tüm Arap ülkelerin içişlerine müdahale ediyorlar.