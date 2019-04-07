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7 Nisan 2019 - 10:28

Hamas: "Yüzyılın Anlaşması" projesi yürürlüğe girmeyecek

Hamas: "Yüzyılın Anlaşması" projesi yürürlüğe girmeyecek

Hamas Hareketi Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, “Yüzyılın Anlaşması” olarak bilinen ABD projesinin asla yürürlüğe girmeyeceğini söyledi.

Filistin Bilgilendirme Merkezi’nin aktardığı habere göre, Hamas Hareketi Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, “Yüzyılın Anlaşması” olarak bilinen ABD projesinin asla yürürlüğe girmeyeceğini belirterek, “Bununla baş etmenin en iyi yolu Filistin halkının birliğini güçlendirmektir ve dünyadaki herhangi bir güç böyle bir planı Filistin halkına dayatamaz.” dedi.

Filistin halkının desteği sayesinde önemli sonuçlar elde ettiklerini bildiren Yahya Sinvar, Mısır ile olan ilişkilerin güçlendirilmesine atıfta bulunarak, bu ülkeyi Gazze ablukasını azaltma konusundaki rolü için takdir etti.

Yahya Sinvar ayrıca, Hamas’ın her zaman askeri açıdan Filistin halkını savunmaya hazırlıklı olduğunu söyledi.

News Code 1877756
Ruya FEREYDUNI

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