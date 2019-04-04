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4 Nisan 2019 - 11:36

Amano İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını yineledi

Amano İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını yineledi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano, CBS kanalına verdiği reportajda, İran’ın nükleer anlaşmaya sadık kaldığını yineledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano, CBS kanalına verdiği reportajda, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın son durumunu değerlendirdi.

İran tarafından nükleer anlaşmaya aykırı faaliyetler yürütülmediğini belirten Amano, “Ama İran'ın nükleer faaliyetlerini yakından izleyip denetlemeliyiz.” dedi.

Bunlara ilave olarak Amano, UAEA denetçilerinin İran’daki tüm nükleer tesislerde denetim için giriş izninin bulunduğunu belirterek, İran’ın bugüne kadar nükleer anlaşmaya sadık kaldığını aktardı.

Amano, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararına atıfta bulunarak, bunun mevcut anlaşmanın geleceği için etkili olacağını söyledi.

Son günlerde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından hazırlanan son raporda İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) çerçevesinde nükleer ile ilgili taahhütlerini yerine getirdiği belirtilmişti.

News Code 1877696
Muhammed BURHAN

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