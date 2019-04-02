İran nükleerle ilgili taahhütlerini yerine getiriyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından hazırlanan son raporda İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) çerçevesinde nükleer ile ilgili taahhütlerini yerine getirdiği belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano, önceki raporda da İran’ın, dünyanın en kapsamlı nükleer doğrulama programına tabi olduğunu vurgulamıştı.

İran'ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) 20 ay süren müzakerelerden sonra bir tarafta İran, diğer tarafta BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ve de AB arasında imzalanmıştı.