Zarif, Avrupa'nın güçsüz tutumunu eleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden Avrupa'nın ABD'ye karşı güçsüz tutumunu eleştirdi

Zarif paylaşmında, şu ifadelere yer verdi:

"ABD’nin nükleer anlaşmadan yasadışı ayrılmasından bir yıl sonra, Avrupa devletleri ABD’nin ekonomik terörizmine karşı hiçbir siyasi iradeye sahip değil. Hatta (İran’daki selzedelere) insani yardım için mali kanal kurmayı beceremiyor.

Bunlara rağmen 3 Avrupa ülkesi, savunma yeteneklerimiz üzerinde BM'ye baskı yaparak DonaldTrump'ı yatıştırmakla meşgul."

Bakan Zarif, son günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Kızılayının sel felaketi nedeniyle zarar gören bölgelere yardım götürmede yaşadığı zorluklara değinerek ABD'nin yaptırımlarını eleştirmişti.