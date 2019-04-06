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6 Nisan 2019 - 09:17

Zarif, ABD'nin çelişkili tutumunu eleştirdi

Zarif, ABD'nin çelişkili tutumunu eleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden ABD'li yetkililerin çelişkeli tutumuna tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden ABD'li yetkililerin İran hakkındaki çelişkeli tutumuna tepki gösterdi.

Bakan Zarif payaşımında, "Son derece kararsızlık: ABD bir gün , İran’ın çöküşün eşiğinde olduğunu iddia ediyor, ertesi gün NATO’yu tehdit eden “Büyük Güç” olarak tanımlıyor. Pompeo ve patronu (Trump) herhangi bir olayla ilgili çelişkili iddialarda bulunuyor.  Bunun tersine İran, her daim sorumlu ve barışçıl bir şekilde davranıyor." ifadelerini kullandı.

News Code 1877728
Muhammed BURHAN

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