Amerika ve İsrail Yüzyılın Anlaşması’nı uygulamaya başladı

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi eski başkanı Halid Meşal, Amerika ve İsrail’in Yüzyılın Anlaşması’nı uygulamaya başladıklarını söyledi.

İstanbul’da düzenlenen Asya-Afrika İşbirliği ve Kalkınma Forumu’nda konuşan Meşal, Amerika’nın ve İsrail’in Filistin dahilinde ve haricinde yaşanan bir dizi üzücü gelişmeyi kullandığını ifade etti.

Amerika ve İsrail’in Filistin’e 100 yıldır komplo kurulmasıyla yetinmediklerini ve planlarını tamamlamak istediklerini belirten Meşal, Amerika ve İsrail’in Filistin’deki bölünmüşlük halini ve bazı grupların güçsüz seçeneklerini kullandığına dikkat çekti.

Kriterlerde bozulma yaşandığına değinen Meşal, “Eskiden direniş ve silah tüm Filistinli grupların en yüce şiarıydı ve hiç kimse direnişe hayır demiyordu. Bugün ise o noktaya çok yakınız” dedi.

Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre, Meşal, Amerika’nın ve İsrail’in bölgedeki bölünmüşlüğü kullandığını ve eski düşmanlıkların hortlatıldığını belirtti.

İslam ümmetinin tarih boyunca dini, etnik ve mezhebi ayrılıkları tolere etmeyi başardığını söyleyen Meşal, herkesin hoşgörü ve bilinç gölgesinde uyum içinde yaşadığını kaydetti.

Meşal, günümüzde cahiller ve bilinçsiz insanlar sayesinde etnik ve mezhebi kavgalar ortaya çıktığını, diktatör rejimlerin ümmeti parçalara böldüğünü bildirdi.

Bölge ülkeleri yönetimlerinin işgal rejimiyle ilişkilerini normalleştirmek için her zamankinden çok cüretkar davrandıklarına işaret eden Meşal, “Bazıları Filistin’i Amerika’nın hatırına kurban etmekte bir beis görmüyor” diye konuştu.