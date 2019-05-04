İsrail'in Filistinlilerin kanını dökmesine asla izin vermeyeceğiz

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bir bildiri yayınlayarak, Siyonist düşmanın Filistinlilerin kanını dökmesine asla müsaade etmeyeceğini bildirdi.

Gazze ablukasının devam etmesine izin verilmeyeceği kaydedilen bilidiride Hamas, Filistin halkının hayatlarını ve çıkarlarını korumak için tüm imkanları kullanacaklarını açıkladı.

Hamas tarafından yayınlanan bildiride, İsrail'in Gazze'ye yapılan hava saldırılarının sonuçlarından tamamen sorumlu olduğunu belirtildi.

Söz konusu bildiride, "İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda Filistin halkı, barışçıl göstericiler ve direniş güçleri hedef alınmış. Bu saldırılarla mücadele etmek bizim ulusal, dini ve ahlaki görevimizdir." ifadelerine yer verildi.