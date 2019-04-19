Gazze bugün "Filistin Esirler Günü" gösterisine hazırlanıyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam ediyor.

Gazze halkı bugün düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin elli beşinci Cuması için hazırlanıyor.

Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre, Dönüş Yürüyüşleri Yüksek Ulusal Konseyi yaptığı açıklamada Gazze ahalisini bugün "Filistin Esirler Günü" adıyla düzenlenecek gösterilere en yüksek düzeyde katılım gerçekleştirmek için gereken çabayı göstermeye çağırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin, 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilere müdahalesinde en az 272 Filistinli şehit düşmüştü.