Hamas'tan İsrail'in "Dubai EXPO Fuarı"na katılma kararına tepki

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), İsrail’in Dubai EXPO 2020 Dünya Fuarı’na katılma kararına tepki göstererek, bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu belirtti.

Al Ahed sitesinde yer alan habere göre, Hamas bu konuda BAE hükümetini İsrail’in böyle bir girişime kalkmasını önlemeye çağırdı.

Kıdemli Hamas üyelerinden olan Sami Abu Zuhri konuyla ilgili olarak, "İsrail'in bu fuara katılması rejimi Filistin halkına karşı daha da suç işlemeye ve haklarını ihlal etmeye teşvik ediyor. Bu aynı zamanda Tunus'ta düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde onaylanan kararları açık bir şekilde ihlal ediyor." diye konuştu.

İsrail Dışışleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sağlık, bilgi ve su teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren İsrailli firmaların, EXPO 2020 Dubai'ye katılacağı belirtilmişti.