Gazze "Normalleşmeye Karşı Birlikte Cuması" için hazırlanıyor

Gazze ahalisi bugün (12 Nisan Cuma) Gazze bölgesinin doğusunda düzenlenen "Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşleri"nin elli dördüncü Cuması için hazırlanıyor.

Dönüş Yürüyüşleri Yüksek Ulusal Konseyi yaptığı açıklamada Gazze ahalisini bugün "Normalleşmeye Karşı Birlikte Cuması" adıyla düzenlenecek gösterilere en yüksek düzeyde katılım gerçekleştirmek için gereken çabayı göstermeye çağırdı.

Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre, heyet bugünkü gösterilerin ikindi vakti, Gazze'nin doğusundaki beş dönüş çadırında başlayacağını dile getirdi.

Filistinliler 30 Mart 2018 tarihinden itibaren, Gazze bölgesiyle 1948'de işgal edilmiş bölgeler arasındaki tel örgüler civarında, Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve 1948'de işgal edilmiş şehirlerinden ve köylerinden çıkarılmış Filistinlilerin yeniden şehirlerine ve köylerine dönebilmesi için barışçıl gösterilerini ve yürüyüşlerini başlattılar.