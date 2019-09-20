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20 Eylül 2019 - 12:39

Lavrov: ABD yaptırımları doğrudan sivilleri hedef alıyor

Lavrov: ABD yaptırımları doğrudan sivilleri hedef alıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD yaptırımlarının doğrudan sıradan insanların refahı ile ekonomik ve sosyal haklarını hedef aldığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Rus dergisine yazdığı makalede ABD yaptırımlarının doğrudan sıradan insanların refahı ile ekonomik ve sosyal haklarını hedef aldığını belirtti.

Lavrov ayrıca, yaptırımların ve doların statüsünün kötüye kullanılmasının ekonomide ‘kural’ haline geldiğini ifade etti.

ABD’nin kendi müttefiklerini Rusya’ya karşı kullanma çabasında olduğunu savunan Lavrov, Washington yönetiminin ortaklarını inatla Rusya ve Çin’i ayırmak için seferber etmeye çalıştığını kaydetti.

Lavrov, "Avrasya ve Asya-Pasifik bölgesinde kendi kontrolü dışında gelişen çok taraflı ilişkileri ve bölgesel entegrasyon yapılarını bozmak ve baltalamak isteyen ABD, Moskova ve Pekin’i kavga ettirme arzusunu saklamıyor" ifadelerini kullandı.

Washington’un Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilerek nükleer füze kontrolü alanındaki tüm sözleşmeleri tehlikeye soktuğunu belirten Lavrov, ABD’nin uzaya silah yerleştirme çalışmalarına da başladığını vurguladı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1881291

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